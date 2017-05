Olimpíadas da Biologia vão ter as provas finais na UTAD

Pelo segundo ano consecutivo, a final das Olimpíadas da Biologia vai acontecer fora de Lisboa. E também pelo segundo ano consecutivo a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) é a instituição escolhida para a realização desta final, que tem data marcada para os próximos dias 5, 6 e 7 de maio.

Dirigidas a alunos de várias escolas do país do 10º, 11º e 12º anos, as Olimpíadas da Biologia têm como grande objetivo estimular o interesse dos jovens pela Biologia, em particular fomentando o gosto pelo ensino prático, laboratorial e experimental desta área do conhecimento.

A organização desta final é partilhada pela UTAD e Ordem dos Biólogos, com a colaboração da Agência Nacional Ciência Viva. Serão atribuídos prémios aos 10 melhores classificados em cada um dos anos, os quais se destacarão nos testes práticos de Biologia Molecular, Anatomia e Fisiologia Vegetal, Microbiologia. Também os seus professores serão premiados. De entre os alunos distinguidos, serão selecionados os oito melhores da classificação geral, sendo que os quatro primeiros irão representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Biologia e outros quatro nas Olimpíadas Ibero-Americanas.

As provas terão lugar na UTAD durante a manhã do dia 6. Por sua vez, o programa cultural, com lugar na tarde do dia 6 e manhã do dia 7, incluirá, entre outras ações, visitas ao Parque Natural do Alvão, Fisgas de Ermelo e Centro de Ciência de Vila Real. Os finalistas e toda a comitiva da Ordem dos Biólogos serão ainda recebidos, no dia 5, na Câmara Municipal de Vila Real, estando a sessão de encerramento marcada para a Aula Magna da UTAD, no dia 6 pelas 14h.

