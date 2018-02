Nutrição de bovinos é tema de reunião científica na UTAD

Numa organização da Associação de Estudantes de Medicina Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), vai ter lugar nos dias 16 e 17 de fevereiro o II Encontro Técnico-Científico de Nutrição de Bovinos, com o objetivo de apresentar novas informações, troca de conhecimentos e experiências e reflexão com especialistas.

Num tempo em que, de forma constante, se assiste a crises no mundo das carnes e do leite, espera-se que o produtor, o médico veterinário, o engenheiro zootécnico e outros profissionais providenciem para que o animal cresça bem e saudável. Daí a importância dos temas deste encontro, que decorrerá na Aula Magna da UTAD, com início às 9h do dia 16. Propõe-se interagir com diversas entidades ligadas à produção animal e destina-se, especialmente, a produtores, profissionais e estudantes das áreas médico-veterinária, agronómica e zootécnica.

Entre os convidados, conta-se o Secretário de Estado da Agricultura, Luís Medeiros Vieira, assim como especialistas de centros de investigação e de universidades portuguesas, mas também da Universidade de Santiago de Compostela, da Universidade Politécnica de Madrid, da Universidade Autónoma de Barcelona e da Universidade de Dublim (Irlanda).

Com larga experiência na realização de ações de debate sobre temas desta natureza, a Associação de Estudantes de Medicina Veterinária da UTAD (AEMV-UTAD) é uma organização juvenil sem fins lucrativos que tem, como seu principal objetivo, além da representação dos estudantes de Medicina Veterinária da Universidade, a organização de múltiplos eventos científicos de excelência, a fim de complementar e enriquecer a formação dos estudantes que representa.

