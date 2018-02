Novos olhares sobre o Museu de Lamego e Vale do Varosa em exposição

Durante um dia, os participantes na 9ª Maratona Fotográfica FNAC VISEU foram desafiados a promover o Museu de Lamego e a rede de monumentos Vale do Varosa através de olhares incomuns sobre espaços quotidianos. São esses olhares que agora vão ser partilhados em forma de exposição, a partir do próximo dia 1 de março e até ao final do mês, na sala de exposições temporárias do Museu de Lamego.

No dia 16 de setembro de 2017, todos os olhares estiveram postos no património. A 9ª Maratona Fotográfica FNAC VISEU associou-se ao centenário do Museu de Lamego e trouxe à região perto de meia centena de entusiastas da fotografia que, durante um dia, lançaram novos olhares sobre o museu e os monumentos.

Depois da maratona, que pretendeu ainda promover a partilha de conhecimentos e estimular o espírito criativo dos participantes, chega agora a vez da exposição fotográfica que apresenta os trabalhos de António Tedim, Miguel Silva e Rui Sousa, primeiro, segundo e terceiro classificados, respetivamente, e de António Almeida e Luís Belo, distinguidos com menções honrosas.

A 9ª Maratona Fotográfica FNAC contou com o apoio do Museu de Lamego e projeto Vale do Varosa.

