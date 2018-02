Novo empreendimento turístico em Santa Marta de Penaguião

O Município de Santa Marta de Penaguião prepara-se para receber mais um empreendimento turístico: o “Hotel Colina do Pinho”.

O projeto de execução da reconversão da Quinta do Pinho, no lugar de Paredes de Arcã, Freguesia de Sever, deu entrada nos serviços municipais e trará mais oferta de qualidade à Região do Douro.

O hotel que terá a classificação de hotel rural de 4* prevê a existência de 16 unidades de alojamento (entre eles 3 apartamentos), adega, restaurante, piscina e sala para congressos/reuniões, entre outros espaços. A localização do empreendimento será certamente uma mais-valia e um chamariz para todos os amantes do sossego, da serenidade e do reencontro com a natureza, dado que o mesmo enfatiza os valores paisagísticos que se fazem memoráveis na experiência da topografia acidentada do Douro.

O proprietário do investimento, Romain Sarraquigne, realçou que depois da prospeção feita à Região Duriense, o Concelho de Santa Marta de Penaguião foi o único que reuniu as melhores características para acolher o seu empreendimento, fazendo votos para que o mesmo venha a ser um ponto de referência a nível nacional no alojamento turístico.

