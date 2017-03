“Novas Canções da Montanha” de regresso ao Espaço Miguel Torga

O ciclo de música “Novas Canções da Montanha” levará ao Espaço Miguel Torga, pelo segundo ano consecutivo, quatro artistas de referência nacional onde a língua portuguesa tem o papel de destaque nos seus trabalhos artísticos. A programação contemplará quatro espetáculos com periodicidade trimestral.

O primeiro tomo do ciclo já aconteceu a 18 de março, com a atuação de Osso Vaidoso, duo composto por Alexandre Soares e Ana Deus, guitarrista e vocalista, respetivamente, dos extintos Três Tristes Tigres, um dos mais icónicos grupos portugueses da década de 90. Nesta segunda edição do ciclo, estão previstas também as atuações de Aline Frazão, cantora e compositora, nome maior de uma nova geração de músicos angolanos, que atuará a 13 de maio.

A 16 de setembro, o ciclo apresentará Estilhaços, da autoria de Adolfo Luxúria Canibal e António Rafael, ambos músicos em Mão Morta, que darão a conhecer um espetáculo de spoken word, música e vídeo. A terminar a edição de 2017, as Novas Canções da Montanha fecharão em grande com o esperado regresso de Governo, projeto musical encabeçado pelo escritor português Valter Hugo Mãe e pelos músicos António Rafael e Miguel Pedro (Mão Morta).

Em 2016, o ciclo de música com nome inspirado na obra emblemática do Miguel Torga levou concertos de Lula Pena, Medeiros/Lucas, Cícero Rosa Lins e Señoritas e atraiu mais de três centenas de pessoas ao Espaço Miguel Torga. Os concertos têm entrada livre e realizam-se sempre aos sábados, pelas 18 horas.

“Novas Canções da Montanha” é uma iniciativa do Município de Sabrosa para o Espaço Miguel Torga, com o apoio do Município de Vila Real e Teatro de Vila Real. A programação e produção está a cargo da promotora covilhete na mão.

