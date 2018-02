Noite de Fados animou Santa Marta de Penaguião

“Silêncio que se vai cantar o fado” assim se iniciou, no passado sábado, mais uma edição da Noite de Fados do Município de Santa Marta de Penaguião em que o Grupo “Terras de Penaguião”, parceiro na organização do evento, partilhou o palco com mais 13 penaguienses amadores do Fado que cantaram e encantaram todos os presentes.

A 9ª edição do evento foi enquadrada num cenário a relembrar as adegas antigas que recebeu por si só inúmeros elogios e no qual, antes das atuações e incluído nos fins-de-semana gastronómicos, foi servido um jantar típico da região a cerca de 150 pessoas sob a responsabilidade da AVAS (Associação Vinhos, Aromas e Sabores) de Santa Marta de Penaguião.

De realçar que na sexta-feira, o Município local promoveu igualmente uma feira gastronómica com a venda de produtos endógenos do concelho que contou com uma animação pelo Grupo de Teatro Renascido da Cumieira e que veio provar que Santa Marta de Penaguião possui uma riqueza gastronómica e cultural ímpar.

