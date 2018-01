Natação: oito atletas do GCVR na Seleção Regional

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por oito atletas na XXVI Taça Vale do Tejo ao serviço da Seleção Regional da Associação Regional de Natação do Nordeste, numa competição realizada em Abrantes que contou com a presença de 246 atletas em representação de 12 Associações Regionais. Da parte do GCVR competiram: Carolina Eira, Francisco Morais, José Pedro Nunes, João Gonçalves e Fábio Sousa (Infantis); Ana Leandro, Francisco Afonso e Daniel Carvalho (Juvenis). Os atletas do GCVR estiveram em excelente plano, ao realizar nove recordes pessoais e um mínimo para os Campeonatos Zonais e Nacionais de Infantis.

A atleta Carolina Eira (Infantil A) foi 10ª classificada nos 100 metros Costas com o tempo de 1.17.31 e realizou mínimo tanto para os Campeonatos Zonais como para os Campeonatos Nacionais de Infantis, sendo assim o principal destaque entre os atletas do GCVR, sendo acompanhada de: Francisco Afonso foi 6º nos 100 Bruços com 1.11.74 e 9º nos 200 Estilos com 2.22.15; Daniel Carvalho foi 8º nos 100 Costas com 1.05.36 e 9º nos 100 Livres com 57.72; Fábio Sousa foi 10º nos 100 Livres com 1.03.98 e 12º nos 100 Costas com 1.16.48; Ana Leandro foi 11ª nas provas de 50 e 100 Livres com os tempos de 29.87 e 1.06.30; João Gonçalves foi 11º nos 200 Estilos com 2.42.30; Carolina Eira foi 12ª nos 200 Estilos com 2.57.62.

Com um total de nove recordes pessoais, esta foi uma participação muito positiva por parte dos nadadores do GCVR que continuam a evoluir na modalidade e a competir entre os melhores nas respectivas categorias.

