Natação: GCVR participa no XX Torneio de Natação do SC Braga

O Ginásio Clube Vila Real marcou presença no XX Torneio de Natação do SC Braga, competição direcionada para a categoria de Cadetes realizada no dia 27 de Janeiro e na qual o GCVR participou com oito atletas: Eduardo Oliveira, Gonçalo Igrejas, Pedro Conceição, Tiago Fernandes (Cadetes B); Herman Kovalchuk, Eduardo Yakubenko, Hugo Pinheiro, Rodrigo Silva (Cadetes A). Os jovens nadadores do GCVR realizaram cinco recordes pessoais e conquistaram quatro classificações no top-10.

Ao nível dos resultados, a destacar: o 4º lugar de Tiago Fernandes nos 50 metros Mariposa com o tempo de 44.52; o 6º lugar de Pedro Conceição nos 50 Bruços com 50.89; o 7º lugar de Gonçalo Igrejas nos 50 Livres com 38.42; o 15º lugar de Rodrigo Silva nos 100 Bruços com o tempo de 1.56.30. De referir ainda que na estafeta de 4×50 metros Estilos (constituída por Pedro Conceição, Hugo Pinheiro, Eduardo Yakubenko e Eduardo Oliveira) o GCVR conquistou o 8º posto com o tempo de 3.09.26.

Esta foi mais uma participação do GCVR num Torneio destinado aos nadadores mais jovens e que reúne as melhores equipas do Norte do país, permitindo assim aos nadadores vila-realenses contactar com uma realidade competitiva elevada que terá uma efeito extremamente positivo na sua evolução na modalidade.

Torneio de natação Professor Afonso Saldanha

No mesmo dia em que o GCVR marcou presença em Braga, nove jovens nadadores da escola de formação do clube participaram no Torneio de Natação Professor António Saldanha, realizado em São Pedro do Sul, para dar os primeiros passos na vertente competitiva da modalidade. A equipa do GCVR foi constituída por: Beatriz Igrejas, Maria Braz, Leonor Silva, Laura Pires, Duarte Pinto, Diogo Oliveira, Lucas Ribeiro, Miguel Carvalho e Miguel Encarnação.

Os nadadores do GCVR tiveram oportunidade de mostrar os frutos do trabalho que têm vindo a realizar na escola de natação do clube ao participar em várias provas de 25 e 50 metros revelando bons níveis técnicos e um excelente espírito de equipa. Esta participação do GCVR está inserida na política de formação do clube de forma a potenciar a evolução dos jovens nadadores do clube.

