Natação: GCVR conquista recorde regional no torneio da Maia

O Ginásio Clube Vila Real participou no XVIII Torneio Internacional da Maia, competição realizada dia 13 de Janeiro na Piscina de Águas Santas que contou com a presença de 204 nadadores em representação de 16 clubes. O GCVR contou com a participação de 10 atletas: Carolina Guimarães, Francisca Carvalho, Francisca Baptista, Ana Leandro, Rita Cabral, Daniel Carvalho, Francisco Afonso, Luis Carvalho, Miguel Ribeiro e Rodrigo Salcedas. Os atletas do GCVR estiveram em bom plano ao conquistar três recordes pessoais e um recorde regional que resultaram no 14º posto geral com um total de 56 pontos.

Francisco Afonso foi o principal destaque da prova ao conquistar o Recorde Regional Juvenil B na prova de 200 metros Mariposa com o tempo de 2.34.39, tendo sido 14º classificado. De destacar ainda o 4º lugar alcançado por Luis Carvalho nos 50 Livres com a marca de 25.10, tendo sido ainda 9º nos 400 Estilos com o tempo de 5.06.85. A nível, a registar ainda: Rodrigo Salcedas que foi 10º nos 200 Bruços com o tempo de 2.40.92; Francisca Baptista 11ª nos 50 Livres com 30.13; Daniel Carvalho 12º com o novo recorde pessoal de 2.25.49; Rita Cabral 13ª nos 200 Costas com o tempo de 2.45.48; Ana Leandro 16ª nos 200 Livres com 2.33.62. Nas estafetas, a registar o 10º lugar da equipa masculina (constituída por Daniel Carvalho, Rodrigo Salcedas, Miguel Ribeiro e Luis Carvalho) com o tempo de 4.23.57 e com Daniel Carvalho a fazer novo recorde pessoal no primeiro percurso a Costas com o tempo de 1.07.13. A estafeta feminina (constituída por Carolina Guimarães, Francisca Carvalho, Francisca Baptista e Ana Leandro) ficou no 15º lugar com o tempo de 5.17.18.

Esta foi assim mais uma participação do GCVR numa competição que permitiu aos nadadores do clube competir com equipas de um nível elevado e assim avaliar da melhor forma a evolução para este momento da época 2017/2018

GCVR REPRESENTADO POR SEIS ATLETAS NO ESTÁGIO DE CADETES

O Ginásio Clube Vila Real contou com seis atletas convocados para o I Estágio de Capacitação Técnica e Avaliação de Cadetes A, que se realizou no dia 13 de Janeiro na Piscina Municipal de Tabuaço. Maria Rita Silva, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro, Rodrigo Silva, Gustavo Salgueiro e Eduardo Yakubenko foram os representantes do GCVR nesta actividade da ARNN que visa avaliar os jovens nadadores que na próxima época irão iniciar o seu percurso no escalão de Infantis, ficando desde já referenciados ao nível da Federação Portuguesa de Natação. É com grande orgulho que o GCVR vê assim mais uma geração de jovens nadadores a dar os primeiros passos na natação, como fruto do excelente trabalho e dedicação demonstrados apesar da tenra idade.

