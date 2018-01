Natação: Ana Margarida Guedes em final na Bélgica

A atleta do Ginásio Clube Vila Real, Ana Margarida Guedes, participou no Flanders Swimming Cup realizado em Antuérpia (Bélgica) nos dias 20 e 21 de Janeiro, em representação da Seleção Nacional Júnior. A atleta vila-realense competiu em quatro provas individuais e conquistou um excelente quarto lugar na final B na prova de 50 metros Mariposa, onde começou por ser 11ª classificada nas eliminatórias com o tempo de 28.54 para depois ser 4ª classificada na final B com a marca de 28.47. A nadadora do GCVR foi ainda 23ª nos 50 metros Livres com o tempo de 27.70, 25ª nos 100 metros Costas com a marca de 1.08.15 e 42ª nos 100 metros Livres com o tempo de 1.00.44.

Após se ter sagrado Campeã Nacional Júnior por duas vezes em Dezembro, Ana Margarida Guedes deu agora mais um importante passo na presente época ao contar com mais uma participação internacional pela Seleção Nacional, como já vem sendo hábito nas épocas anteriores e que é o reflexo do trabalho e dedicação ímpares da jovem nadadora vila-realense.

