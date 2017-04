Músicos vila-realenses premiados em concurso internacional

No Concurso Internacional de Instrumentos de Sopro “Terras de La Salette”, realizado em Oliveira de Azeméis, entre 8 e 11 de Abril, o músico Diogo Alexandre Taveira Silva ficou classificado em primeiro lugar, ex-aequo, com o instrumento Trombone Baixo.

Já o seu irmão Gonçalo Miguel Taveira Silva recebeu, no mesmo concurso, uma menção honrosa com o instrumento Trombone Tenor. O Diogo frequenta a ESMAE, na cidade do Porto, e o Gonçalo é aluno do Conservatório Regional de Vila Real e actua na Banda de Mateus.

