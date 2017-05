Murça acolhe XIII edição da Feira do Azeite e do Vinho no próximo fim-de-semana

A FAV – Feira do Azeite e do Vinho de Murça que em 2017 assinala a sua décima terceira edição, tem-se afirmado ao longo dos anos, um certame que é já uma referência entre as feiras agrícolas da região Norte de Portugal. Certame será inaugurado pelo Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.

A organização é da responsabilidade do Município de Murça, e José Maria Costa, presidente da edilidade, quer que este evento seja uma vez mais promotor dos produtos locais de maior excelência, o vinho e o azeite, mas também a doçaria conventual como as queijadas e o toucinho-do-céu, mas também onde não faltará o pão tradicional, a castanha, queijos, enchidos, mel, licores, frutos secos, compotas, etc., o que de melhor por cá se faz, aqui encontrará.

A Câmara Municipal de Murça renova ano após ano a sua aposta e assume que a feira ultrapassa o conceito local e cada vez mais se assume de índole regional. A XIII FAV, que decorre de 5 a 7 de maio, no pavilhão da Escola Eb 2,3 e Secundária de Murça é assim o acontecimento do ano no concelho.

Para o presidente da edilidade, José Maria Costa, que já reconheceu o espaço ganho pelo evento e a diferença que fez em relação a outros ao nível dos seus produtos e as suas origens. “É uma oportunidade de negócio para os produtos. Murça está integrada na região do Douro e Alto de Trás-os-Montes, na sua zona de montanha. Esta situação leva a que os nossos produtos assumam uma qualidade extraordinária devido ao microclima de simbiose de montanha com o da região do Douro e pela diversidade dos nossos solos. Junta-se a isto os saberes da nossa gente. Murça tem azeite e vinho que é produzido com tal qualidade que todo o país reconhece com distinção. Murça tem ainda outros encantos que convidam a ficar e a descobrir o concelho a nível turístico e gastronómico. Temos ainda um património para descobrir. Atualmente temos cerca de 70 expositores e, além dos produtores de vinho e azeite, temos outras ofertas regionais ao nível dos produtos”.

José Maria Costa adiantou ainda que a preparação da décima terceira edição continua apostada em trazer a Murça exemplos de empreendorismo e que os nossos agentes possam reter referências como exemplo e a partir daí replicá-las. Procurar também que a população do nosso concelho possa organizar-se em pequenas empresas e aí ter uma mais-valia para o seu produto.

Da edição 2017 da FAV, realçamos dia 5 o espetáculo com o conceituado humorista Miguel 7 Estacas, que trará até Murça o seu Stand Up Comedy. Já no sábado dia 6, pelas 22 horas, várias associações locais com o apoio do Município apresentarão a recriação da “Lenda da Porca” e pelas 23:30 horas, o grande espetáculo pelo Grupo Função Pública. Dia 7, já durante a tarde grande espetáculo de música com o Grupo Cordosom e o artista Toy e a sua banda.

