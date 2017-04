Município de Vila Real reforça ação social escolar

O Município de Vila Real reconhece e valoriza o trabalho desenvolvido pelos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública do concelho de Vila Real, ao logo de cada ano letivo, no âmbito das respetivas comunidade escolares e que vai para além das atividades estritamente didático-pedagógica e que para a efetivação deste tipo de atividades, necessitam de recursos financeiros, de que muitas vezes não dispõem ou, quando existem, são manifestamente insuficientes.

Para evitar a descriminação de alguns dos alunos por motivos estritamente económicos, as direções dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas têm, ao longo dos tempos, recorrido a diversos expedientes de forma a garantir o envolvimento destas crianças e jovens nestas atividades.

Ora, considera-se que esta situação não se configura como a ideal pelo que se exige dos decisores políticos propostas e medidas concretas que acabem ou, pelo menos, reduzam o risco de haver alunos excluídos de atividades escolares e/ou extracurriculares por dificuldades financeiras próprias.

Neste sentido, o Executivo Municipal de Vila Real deliberou atribuir, para o presente ano económico, aos Agrupamentos de Escolas e às Escolas não Agrupadas da rede pública do concelho de Vila Real, um apoio financeiro para o desenvolvimento de atividades escolares e extracurriculares, num valor total de 15.000,00€, com base nos seguintes critérios: nº de alunos beneficiários do escalão 1 do abono de família, nº de alunos beneficiários do escalão 2 do abono de família, nº de alunos beneficiários de outros escalões do abono de família ou não beneficiários do abono de família.

Esta é mais uma medida do Município no âmbito das políticas municipais de educação que procura reforçar o caráter universal do direito à educação discriminado positivamente os alunos mais carenciados, sendo este apoio complementar a outros já existentes no âmbito da Ação Social Escolar.

