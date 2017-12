Município de Vila Real promove oficinas criativas nas férias do Natal

O Município de Vila Real, por ocasião da interrupção letiva da quadra natalícia, vai promover, nos dias 16, 19 e 20 de dezembro, no Espaço Juventude, a realização de Oficinas Criativas, uma iniciativa dirigida a crianças e jovens e que se enquadrada no âmbito das políticas municipais de juventude.

Assim, no dia 16 de dezembro, das 15h às 17h, decorrerá o Workshop de Reciclagem Criativa e Voluntariado em parceria com a Casa do Brincar, uma atividade destinada a crianças a partir dos 10 anos. Neste Workshop os mais jovens irão aprender a reutilizar alguns objetos, dando-lhes uma nova vida ao transformá-los em prendas de Natal que serão oferecidas a quem mais necessita. Para além de incutir nos mais novos a importância da reciclagem e reutilização dos objetos numa perspetiva ambiental, este Workshop visa também sensibilizar para a importância do voluntariado. Para este Workshop os jovens necessitarão de material como t-shirts, camisolas e calças de ganga.

No dia 19, pelas 15h00, realiza-se o Workshop de Cuidados de Rosto, destinado a jovens a partir dos 12 anos, numa parceria com a loja FLORMAR, que pretende dar a conhecer conselhos práticos de limpeza, hidratação do rosto, aplicação de produtos e outros. Por último, no dia 20 de dezembro, das 15h00 às 17h00, decorrerá o Workshop de Fotografia Criativa, que permitirá aos participantes adquirir conhecimentos básicos sobre fotografia criativa, através de uma explicação teórico/prática. Neste Workshop os jovens aprenderão ainda a construir uma máquina fotográfica (câmara pinhole) a partir de material reciclado.

As Oficinas Criativas vêm juntar-se a muitos outros projetos e atividades que o Município já tem no terreno e que são um reflexo da visão estratégica para este setor da sociedade. A autarquia acredita que apostar na juventude dando aos jovens a atenção, as oportunidades e os meios de que necessitam para poderem concretizar as suas ideias e projetos trará indubitavelmente frutos no futuro. As inscrições, que são gratuitas mas obrigatórias e limitadas a 10 participantes/Workshop, deverão ser efetuadas em www.cm-vilareal.pt.

Deixe o seu Comentário

Comentário