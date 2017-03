Município de Vila Real lança segunda edição do Empreende@Villa.Jovem

Depois do sucesso alcançado no primeiro ano de implementação do concurso Empreende@Villa.Jovem, o Município de Vila Real prepara-se para lançar a segunda edição deste concurso que procura valorizar e apoiar o projeto de um jovem e de uma associação juvenil inscrita no Registo Nacional de Associações Juvenis RNAJ ou de um grupo informal de jovens, na implementação de um projeto local sustentável, de forma a atribuir ferramentas para o lançamento da sua própria ideia/empresa.

Podem concorrer a este concurso jovens e associações juvenis RNAJ ou grupo informais de jovens. Os projetos vencedores, um na categoria individual e outro na categoria de grupo, receberão um prémio pecuniário no valor de 5.000€ para desenvolvimento do projeto.

No âmbito deste programa está prevista a realização de workshops de capacitação. Para o efeito avisam-se todos os interessados em frequentar os mesmos de que se encontram abertas as inscrições. A participação nos respetivos workshops é gratuita, mas de inscrição obrigatória para o e-mail: juventude@cm-vilareal.pt até ao dia 26 de março. Este Decorrerão nos dias 29 de março, 12 de abril e 3 de maio, das 14h às 18h, no Espaço Juventude. Os temas a desenvolver são diversos e vão desde a criatividade, geração de ideias, plano de negócios, investimento, soluções de financiamento, marketing e comunicação.

