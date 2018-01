Município de Mesão Frio aposta na eficiência energética

A Câmara Municipal de Mesão Frio continua, paulatinamente, a implementar novas medidas que permitam uma utilização racional de energia, sobretudo, através da instalação de equipamentos e energias alternativas, o que resulta em menor consumo de energia elétrica e, consequentemente, na redução de custos para o município.

Depois das medidas implementadas na piscina municipal coberta, no mandato anterior, Cidadelhe é a primeira freguesia do concelho a receber a instalação de iluminação LED na via pública, economizando até 86% no consumo de iluminação, sem prejuízo da sua qualidade.

O atual executivo pretende agora alargar esta aposta na eficiência energética, com iluminação pública LED, a todas as freguesias do concelho, dando assim, seguimento à estratégia de sustentabilidade, para o concelho e para a autarquia, delineada há 8 anos.

