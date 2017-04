Mundial de Rallycross mais cinco anos em Montalegre

Está assinado o protocolo entre o município de Montalegre e a IMG (International Management Group) que confere à autarquia “luz verde” para a organização deste evento para os próximos cinco anos. Até ao fim deste acordo, o circuito terá uma imagem completamente renovada.

O presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, acredita que foi conquistado “um troféu magnífico que é a continuidade da prova por mais cinco anos em Montalegre”. “Queremos estar eternamente nesta disputa. Queremos pensar e trabalhar a partir de 2022 para a frente. Para este ano, contamos com um fim de semana vibrante e intenso a nível desportivo e turístico. Pela primeira vez temos um tempo simpático. As comitivas estrangeiras estão encantadas com as cores da paisagem. O município fez tudo o que era materialmente possível para termos uma boa participação. A nossa comunidade deve ajudar a dar a nossa melhor imagem”, afirmou o autarca.

Já o diretor da empresa IMG, Paul Bellamy, sublinhou que “a pista é muito bonita e não há outra pista com esta vista no mundo do automobilismo”. “As negociações foram muito complicadas e o Presidente da Câmara deu-nos muita luta mas conseguimos chegar a um acordo benéfico para as duas partes”. Foram seis meses de conversações mas a autarquia mostrou-se sempre disponível para fazer as melhorias exigidas. “A história também é importante e Montalegre recebe provas desde 2007”, acrescentou Paul Bellamy.

O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, Manuel de Mello Breyner, acredita que “é uma recompensa pelo esforço e empenho feito por todas as partes. Apostaram nesta modalidade que está a crescer muito. Temos mais bancadas e, consequentemente, mais público. Montalegre vai ficar para sempre com marca no Rallycross”. Também o presidente do Clube Automóvel de Vila Real, Jorge Fonseca, afirmou que “pela primeira vez a nível mundial consegue-se alcançar este feito”. “Espero que seja um fim de semana com casa cheia que é a melhor maneira de brindar esta terra”, rematou

