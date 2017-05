Mostra de Artes para a Infância a 1 de junho

A Mostra de Artes para a Infância (MAPI) é uma celebração das artes direcionada, em especial, aos mais-novos, com âncora no dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, promovida pela Urze Teatro em coprodução com o Teatro Municipal de Vila Real, com o principal apoio da Câmara Municipal de Vila Real. Nesta segunda edição conta com a parceria do Museu da Vila Velha de Vila Real. A MAPI é um evento que pretende proporcionar aos mais-novos e às famílias o contacto com diferentes áreas artísticas, assente numa linha programática diferenciada e abrangente, com ações de valorização e promoção do espaço público e dos hábitos culturais, contribuindo desta forma para a consolidação e surgimento de novos públicos.

O dia 1 de Junho – Dia Mundial da Criança – merece um destaque especial, com a realização do espectáculo de teatro e marionetas “Cabelos em Pé” da Companhia Lua Cheia de Lisboa, que conta com a interpretação do actor Pedro Górgia, programado para as 15h00 no Teatro Municipal de Vila Real. Neste mesmo dia, na mais dinâmica e interessante Livraria da cidade de Vila Real – Livraria Traga-Mundos – estão programadas duas actividades de excelência: a inauguração da exposição “Povo da Erva” do fotógrafo Rui Miguel Félix, pelas 17h00, que estará em exposição até ao dia 30; e a realização da tertúlia “Teatro para a infância – o teatro e o universo infantil”, que terá início pelas 17h30, e que contará com a participação dos reconhecidos encenadores João Luiz (director artístico da Companhia para a infância Pé de Vento do Porto); Pompeu José (director artístico da Companhia Trigo Limpo Teatro ACERT de Tondela); Maria João Trindade (directora artística da Companhia Lua Cheia de Lisboa); e do actor Pedro Górgia.

A programação deste ano conta com 5 espectáculos direccionados ao público escolar, com obras que percorrem os universos de Mia Couto, Álvaro Magalhães, Abel Neves, Fátima Éffe, Nuno Pinto Correia e Marco Ferreira. Seguindo a sua marca e princípios, a ‘MAPI’ inclui um programa cuidado e de qualidade direcionado a toda a família, com 7 actividades nas áreas do teatro, cinema, magia, oficina e exposições, de entidades oriundas de Lisboa, Sintra, Paris-França, Bragança e Santarém.

