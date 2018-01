Mondim de Basto: Travassos realiza o tradicional Leilão das Carnes

A Aldeia de Travassos, na freguesia do Bilhó, revive no próximo dia 4 de fevereiro a antiga tradição do Leilão das Carnes.

A partir das 11 horas, no Largo da Capela, estarão à venda produtos agrícolas genuínos, fumeiros e carnes de elevada qualidade. As tasquinhas com petiscos e a animação de rua irão garantir a animação popular até ao anoitecer.

Associado a este leilão, e logo ao início da manhã, irá realizar-se uma caminhada pela zona. Será um percurso circular, de 8km e de dificuldade moderada. A concentração está marcada para as 09:30h, na Capela da Aldeia e as inscrições poderão realizar-se online através da página do evento no facebook ou no Posto de Turismo de Mondim de Basto.

Às 14:30h, os Mordomos de Santa Bárbara darão início ao tradicional Leilão das Carnes.

Aproveite para conhecer uma das aldeias mais genuínas do concelho e classificada como Aldeia de Portugal.

