Mondim de Basto: “O Jornalismo, a Gastronomia e os Vinhos” juntou agentes locais

“O Jornalismo, a Gastronomia e os Vinhos” foi o tema escolhido pela autarquia de Mondim de Basto para a terceira ação de sensibilização e formação do projeto “Novo Impulso no Produto Turístico Gastronomia e Vinhos”, que se realizou no passado dia 18 de janeiro.

Nos Paços do Concelho, três conceituados jornalistas promoveram o diálogo e a reflexão entre os agentes económicos do concelho que operam na área do turismo, sobre as técnicas e os segredos para uma boa divulgação dos produtos que têm a oferecer, nos diferentes meios de comunicação que atualmente têm ao dispor.

Luís Mendonça, diretor da Rádio Universidade FM, Roberto Ledo, diretor do Grupo ES Coomunicacion Galicia e Feliciano Romero, da Cadena Cope – Notícias e Rádio Online, partilharam a sua experiência na área da divulgação da gastronomia e dos vinhos, tendo deixado alguns conselhos para melhor atrair os turistas para a procura destes produtos específicos.

O Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira, que também assistiu à sessão de trabalho, mostrou-se satisfeito com a adesão dos agentes locais a estas sessões, considerando que têm trazido um bom contributo para a dinamização do setor, particularmente em épocas de menor procura turística.

Assistiram ainda a esta ação cerca de 40 alunos das turmas do Curso de Turismo do Agrupamento de Escolas de Mondim.

Oportunamente será divulgado o tema da sessão do próximo mês de fevereiro.

