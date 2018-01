Mondim de Basto aposta nas fileiras da caprinicultura, apicultura e micologia silvestre

Decorrerá no próximo dia 2 de fevereiro, no auditório da Assembleia Municipal de Mondim de Basto, pelas 10h00, a apresentação do Plano Estratégico para as fileiras da caprinicultura, apicultura e micologia silvestre em Mondim de Basto. O Plano Estratégico tem como objetivo potenciar o aproveitamento não lenhoso dos produtos endógenos da floresta, assegurar a sustentabilidade do território, fomentar a cooperação dos produtores e empreendedores locais e definir ações e estratégias que possam contribuir para o fortalecimento económico, bem como atrair e fixar novos residentes no concelho. A sessão destina-se a todos os produtores, jovens agricultores, empresários Agrícolas e Florestais e pessoas com interesse nestas fileiras.

Para a sessão está prevista a apresentação dos objetivos do Plano Estratégico, pelo Eng. José Martino e o testemunho de especialistas de cada uma das fileiras. Luís Filipe Pacheco abordará a temática da Caprinicultura, António Lemos a Apicultura e os especialistas Tiago Pires e Humberto Machado a temática da Micologia Silvestre.

O concelho de Mondim de Basto tem uma ocupação florestal e incultos de 80% e agricultura 11% o que reflete o sustenta o seu elevado património natural. O Plano Estratégico reflete o foco do Município, em promover o desenvolvimento e cooperação dos agentes locais, de modo a gerar valor acrescentado e tornar o concelho mais competitivo e atrativo para o investimento e fixação de novos empreendedores e progressão dos existentes.

