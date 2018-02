Moeda dedicada aos Caretos de Trás-os-Montes apresentada na Casa do Careto

A moeda dedicada aos Caretos de Trás-os-Montes, que integra a série de moedas de coleção comemorativas “Etnografia Portuguesa”, é apresentada no dia 11 de fevereiro, pelas 16h00, na Casa do Careto, em Podence.

Com o valor facial de 2,50 euros, a moeda tem autoria da escultora letã Baiba Šime que criou uma composição com os populares caretos, máscaras tradicionais que personificam o espírito pagão e rebelde do ritual carnavalesco do nordeste do país, cujas raízes se perdem no tempo.

A sessão conta com a presença de Benjamim Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, de António Carneiro, presidente do Grupo de Caretos de Podence, e de Alcides Gama, vogal do Conselho de Administração da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM).

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário