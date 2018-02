Misericórdia de Lamego celebra o “dia do amor” repleta de afetos

A Misericórdia de Lamego decidiu juntar-se às celebrações do Dia dos Namorados e promoveu, nas suas diferentes valências, um leque de atividades cheio de afetos e carinho, uma oportunidade única para os utentes da instituição mimarem aqueles que mais gostam. Apesar da sua tenra idade, os meninos da creche e do jardim de infância meteram mãos à obra e assinalaram o “dia do amor” com a confeção de deliciosos biscoitos, prova da ternura incondicional que sentem pelos seus papás. De uma forma muito divertida, este atelier também estimulou a sua criatividade.

Também os utentes do Lar de Idosos de Arneirós celebraram o Dia dos Namorados e participaram numa romântica sessão fotográfica que perpetuará para sempre o espírito deste dia especial. Entre os retratados, está um casal unido pela paixão há mais de 50 anos: a D. Rosália de 85 e o Sr. Domingos de 86.

Com o objetivo de ter utentes felizes, a Misericórdia de Lamego valoriza a ligação entre a instituição e a família, através da cooperação quotidiana e a dinamização de atividades que envolvam os familiares.

