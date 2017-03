Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior encerra celebrações do 31º aniversário da UTAD

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai celebrar, a 24 de março, o seu 31º aniversário. Para a efeméride está previsto um conjunto de atividades que envolvem a comunidade académica e diversos convidados. As celebrações iniciam-se com a segunda edição da “Corrida Dia da UTAD”, no dia 22, dirigida a estudantes, docentes e demais trabalhadores, num percurso dentro do campus, nas distâncias de 7 km (corrida) e de 3,5 km (caminhada).

No dia 24 de março pelas 10h00 tem início a sessão solene comemorativa do 31º aniversário, com as intervenções do reitor da UTAD, António Fontainhas Fernandes, do presidente da Associação Académica, do representante dos trabalhadores não docentes e do presidente do Conselho Geral. Nesta sessão tomarão posse os novos diretores de departamento e presidentes dos Conselhos Científicos e Pedagógicos das Escolas, em resultado do processo eleitoral realizado a 13 de março, assim como os membros da direção da Associação dos Antigos Estudantes da UTAD. Serão ainda entregues vários prémios aos melhores estudantes e também diplomas de louvor aos funcionários que completaram 20 anos de serviço.

No mesmo dia, pelas 14h30, terá lugar a cerimónia de atribuição do grau honoris causa a Miguel Cadilhe, seguida da entrega de prémios e distinções de mérito científico e de inclusão. A sessão será encerrada pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

