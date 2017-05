Miguel Ângelo Gonçalves Mourão de Almeida vai lançar, no próximo dia 27 de maio, as 21 horas, o seu segundo livro “Pérolas de Amor”, que tem o apoio da Câmara Municipal de Vila Real, do Museu da Vila Velha, da Minerva Tipografia Lda. O lançamento do livro vai decorrer no Museu da Vila Velha, em Vila Real. O evento terá um programa com animação e surpresas.

