Mesão Frio tem loja social para ajudar os mais carenciados

Como forma de dar reposta às necessidades imediatas das famílias residentes no concelho, em situação de vulnerabilidade socioeconómica, o município de Mesão Frio conta agora com uma loja social para ajudar a melhorar as condições de vida destas pessoas. A cerimónia de inauguração deste espaço solidário realizou-se no dia 8 de abril, tendo sido presidida por Alberto Pereira, presidente da Câmara Municipal, na presença dos representantes das instituições e entidades concelhias e da população em geral.

A loja social destina-se a ajudar pessoas ou famílias com carências económicas, beneficiários do Rendimento Social de Inserção, vítimas de catástrofes, desempregados e outros indivíduos devidamente sinalizados pelas entidades locais. Os munícipes que necessitarem desta ajuda terão que remeter uma candidatura aos serviços do Gabinete de Ação Social da autarquia de Mesão Frio que, em articulação com as instituições concelhias, nomeadamente com Instituições Particulares de Solidariedade Social e demais parceiros, analisará a condição de cada pessoa, de forma a que não existam sobreposições de auxílio.

“Este projeto surge na lógica do trabalho que temos vindo a desenvolver, ao longo dos últimos oito anos, em termos sociais, em que temos criado instrumentos que permitem ajudar as várias famílias do concelho”, referiu o presidente da Câmara Municipal. A loja social dispõe de calçado, roupas, brinquedos, géneros alimentares, equipamentos para o lar, material escolar, equipamento infantil, géneros alimentares, entre outros, estando em funcionamento no Mercado Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9 às 14 horas.

Através desta política social ativa, é objetivo da autarquia de Mesão Frio combater a exclusão social e as desigualdades que ainda são percetíveis, com vista a dinamizar o envolvimento da comunidade mesão-friense, através do voluntariado e da doação de bens, suprindo as carências dos mais necessitados.

