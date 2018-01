Mesão Frio: Crianças do Centro Escolar cantaram as Janeiras ao presidente

Foi com grande elevo que os pequenos reis do ensino pré-escolar e do 1.º Ciclo do ensino básico estiveram no edifício dos Paços do Concelho, na manhã do dia 12 de janeiro, para cantarem as Janeiras ao presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira. Acompanhados por professoras e funcionárias do centro escolar, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, as crianças de cada um dos dois níveis de ensino interpretaram duas canções distintas.

Cumprida a tradição anual pelos pequenos, no final, o presidente da Câmara Municipal congratulou e agradeceu a afabilidade por parte de todos os que prepararam este momento, desde professores, a funcionários e crianças, a quem ofereceu algumas guloseimas.

