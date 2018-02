Mesão Frio arrancou com novas obras de regeneração urbana

No final do mês de janeiro, a Câmara Municipal de Mesão Frio deu início a mais duas obras inseridas no Plano de Regeneração Urbana (PARU), que integram um conjunto total de nove intervenções, cuja primeira e já concluída, é a obra de reabilitação da Rua da Carreira e sua envolvente. Neste momento, estão já em curso as obras de reabilitação do Largo do Cruzeiro, do Largo da Variante, do Largo da Independência e respetivas envolventes. As obras estarão concluídas até 31 de março deste ano.

A reabilitação do espaço público do Largo do Cruzeiro, Largo da Variante e envolvente pressupõe o arranjo urbanístico do Largo do Cruzeiro com ordenamento do estacionamento automóvel, o embelezamento do espaço e a instalação de contentores subterrâneos para a recolha de resíduos. Ainda nesta intervenção, será construído um elemento arquitetónico com referência à «Porta do Douro», que tão bem caracteriza Mesão Frio e um abrigo para os utilizadores de transportes públicos, bem como a renovação de passeios e pavimentos em geral. O valor total deste projeto e da obra apresenta um investimento total elegível de 157.480,00 €, com a comparticipação comunitária do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de 133.858,00 € (85%).

O projeto e a obra da reabilitação do espaço público do Largo da Independência e envolvente têm um investimento total de 165.430,00 euros, com a comparticipação comunitária do FEDER de 140.615,50 euros (85%). Neste projeto, pretende-se proceder ao arranjo urbanístico do Largo da Independência, dando igualmente atenção ao ordenamento do estacionamento automóvel, ao embelezamento do espaço, tal como a instalação de contentores subterrâneos para a recolha de resíduos. À semelhança do primeiro projeto mencionado, constará também neste, a construção de um elemento arquitetónico com referência à entrada na região do Douro, em estrutura metálica e colocação de mobiliário urbano, para além da renovação de passeios e pavimentos.

Estas duas intervenções nas principais entradas de Mesão Frio evidenciam o facto de a vila ser reconhecida como porta do Douro, além de criarem espaços mais agradáveis para todos os visitantes e mais cómodos para os residentes.

