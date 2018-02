Medidas de eficiência energética em curso na UTAD consideradas “exemplares” pela entidade financiadora

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está a levar a cabo ações de eficiência energética no parque edificado do campus universitário. Um balanço das medidas em curso e já implementadas foram apresentadas em Coimbra, na passada quarta-feira, aos responsáveis do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos (POSEUR), numa sessão que contou com a presença do Ministro do Ambiente.

Amadeu Borges, pró-reitor para a Área do Património e Sustentabilidade explicou na sessão as medidas que estão a ser implementadas em alguns dos edifícios do campus e que visam uma redução no consumo de energia em mais de 21%; na redução das emissões de Gases de Efeito de Estufa em cerca de 76%; e na redução do consumo de energia primária em quase 50%; tendo estas medidas sido consideradas “exemplares” pelo POSEUR.

Concretamente, falamos de aspetos como a área de intervenção nas coberturas, substituição de fibrocimento, a produção de energia elétrica, recorrendo à energia solar fotovoltaica, a substituição de caldeiras a gás natural por caldeiras a biomassa, a climatização de edifícios, a substituição dos sistemas de iluminação convencionais por tecnologia LED, instalação de sensores de movimento, associados aos sistemas de iluminação, e a instalação de janelas eficientes. Estas medidas estão já a contribuir para a poupança das despesas correntes, nomeadamente a diminuição dos gastos em energia.

Estas intervenções significam um total de investimento de cerca de três milhões de euros e vão garantir melhor conforto térmico e ocupacional, produção renovável de energia para autoconsumo, melhor qualidade do ar interior e exterior e a eliminação de materiais pouco amigos do ambiente. A certificação energética atingiu um total de 23 edifícios no final de 2017 e no final de 2018 abrangerá a totalidade do parque edificado da UTAD.

A UTAD segue assim “a caminho de uma Eco Universidade” assumindo desta forma um “compromisso com a sustentabilidade ecológica”.

