Mau tempo provocou vários estragos em Vila Real

O vento forte e chuva intensa que se fizeram sentir nos últimos dias provocaram danos em vários edifícios de Vila Real. Várias árvores e estruturas cederam à força do vento. Uma das situações, ocorrida no sábado, levou os bombeiros da Cruz Verde a colocar uma proteção no telhado de um prédio da rua Direita, que levantou devido ao mau tempo. Durante a noite e madrugada de sábado, os bombeiros foram chamados a intervir em oito ocorrências relativas a queda de estruturas e corte de árvores.

No domingo, a Cruz Verde foi acionada para duas ocorrências relacionadas com a queda de elementos de construção em estruturas, também em resultado do forte vento das chuvas dos últimos dias. Os bombeiros da Cruz Branca também deram resposta a várias ocorrências provocadas pelo mau tempo.

