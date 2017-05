Mão Morta e Sensible Soccers são as primeiras confirmações do Rock Nordeste

Mão Morta – 25 anos Mutantes S.21, Sensible Soccers, Slow J e DJ Marfox são os primeiros nomes anunciados para a edição de 2017 do festival Rock Nordeste, em Vila Real. O festival tem como característica a forte aposta no melhor da atual música portuguesa. A entrada é livre.

Três anos depois de regressar com um novo formato e após uma última edição com um cartaz avassalador, o Rock Nordeste está de volta para o quarto ano. A 16 e 17 de junho, sexta e sábado, respetivamente, os melhores nomes da música portuguesa apresentam-se no Parque Corgo, margem esquerda do Rio Corgo, e no Auditório Exterior do Teatro de Vila Real. A entrada é livre e oferece dois dias repletos da melhor música que se faz no país.

O festival Rock Nordeste levou, nas três anteriores edições, mais de quarenta e cinco mil pessoas à relva do Parque Corgo, motivadas para ouvir o melhor da atualidade da música moderna portuguesa. Pelo evento de música, ao longo das três edições, passaram nomes como Orelha Negra, Linda Martini, Paus, Capicua, Sean Riley & The Slowriders Batida, peixe:avião ou Octa Push, entre muitos outros nomes das primeiras linhas da música nacional. O festival Rock Nordeste é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Real e conta com programação da promotora covilhete na mão.

