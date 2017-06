O piloto vila-realense Manuel Pedro Fernandes vai participar no WTCC em Vila Real, prova que se realiza a 24 e 25 de junho, e partilhar a grelha de partida com o piloto português da Honda, Tiago Monteiro. Manuel Pedro Fernandes publicou uma foto no facebook do carro que vai conduzir, um Lada Vesta WTCC TC 1 da RC Motorsport, e recebeu os parabéns de inúmeros apoiantes.

Recorde-se que o piloto já tinha tentado participar na primeira edição do WTCC em Vila Real, em 2015, mas o sonho não se cumpriu no último momento devido a problemas com a licença para correr na prova.

Deixe o seu Comentário

Comentário