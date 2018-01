Manuel Monteiro eleito presidente do PS de Peso da Régua

Manuel Monteiro, atual Presidente da União de Freguesias de Peso da Régua e Godim, foi eleito Presidente da Comissão Política do PS de Peso da Régua nas eleições internas que ocorreram no passado sábado, 20 de janeiro. O novo Presidente do PS Peso da Régua encabeçou a lista única que se apresentou a sufrágio com a moção de estratégia “Unir para Mudar”.

O mandato que agora se inicia terá a duração de dois anos e será, segundo Manuel Monteiro, “um mandato exigente mas não menos desafiante durante o qual procuraremos, em conjunto com os nossos militantes e os nossos eleitos, reafirmar a estrutura do PS de Peso da Régua, através da dinamização de vários eventos de debate político sobre matérias de relevada importância para o concelho e para a região”. Acrescenta ainda: “vamos estar mais presentes junto da população abrindo, desta forma, o partido à sociedade reguense. É nosso objetivo construir um projeto político de médio prazo que seja agregador e que incorpore uma alternativa de confiança para os reguenses”.

