Manuel Fernandes regressa ao circuito neste fim-de-semana

O piloto vila-realense Manuel Fernandes, que na 47ª edição do Circuito de Vila Real, realizada em junho passado, competiu entre os melhores do mundo no WTCC, regressa à pista citadina, que tão bem conhece, neste fim-de-semana, para mais uma etapa da prova nacional TCR.

“Vila Real é a terceira ronda do calendário. É uma oportunidade única de retificar os resultados menos bons obtidos até agora, tanto no Estoril como em Portimão. Achamos que o carro ainda não tem o setup ideal, ou não tinha nas duas rondas transactas, mas a Speedy Motorsport tem trabalhado intensamente nesta questão e penso que Vila Real poderá ser o ponto de viragem, sendo que qualquer problema também será menos notado neste tipo de Circuito. Contudo, a ideia é tudo estar nas perfeitas condições e conseguir lutar pelos primeiros lugares, com o tónico de correr em casa, perante o meu público”, referiu o piloto.

