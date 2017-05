“Manhãs do Parque Corgo” a partir de 14 de maio

Este ano, e no seguimento do ano anterior, o Município de Vila Real vai voltar a dinamizar o Parque Corgo, aos Domingos entre as 9.30 e as 11.30 horas, durante 12 semanas, com início no dia 14 de maio.

Com a iniciativa Manhãs do Parque Corgo, mais do que desenvolver uma modalidade específica, pretende-se transformar o Parque Corgo num espaço transdisciplinar, onde cada cidadão, semana após semana, possa participar em variados desportos e atividades. A colaboração da maioria das Academias/Ginásios e Clubes/Associações do Concelho repete-se nesta nova edição das Manhãs do Parque Corgo, assim como a parceria com a Unidade de Saúde Pública, garantindo aos participantes um calendário diversificado.

Depois da grande participação do ano anterior, o Município de Vila Real vem mais uma vez convidar os Vila-realenses a participarem, entre os dias 14 de maio e 30 de julho, neste desafio de ajudar a transformar, através da atividade física, o Parque Corgo num ponto de encontro para uma vida saudável.

O Parque Corgo é um espaço de profunda comunhão com a natureza que proporciona uma fuga do stress e da confusão do dia-a-dia, convidando à prática desportiva e de hábitos de vida saudáveis. O Município de Vila Real consciente da importância deste pulmão verde no centro da cidade tem investido na sua manutenção e na realização de eventos desportivos que aproximem e envolvam a população neste espaço.

Deixe o seu Comentário

Comentário