Mais dois Campeões de karaté para a Akademia de Vila Real

Foram muitos e bons os resultados da Akademia de Karate de Vila Real, no XXIV Torneio Internacional de Vila das Aves, que se disputou em Santo Tirso no passado sábado e domingo.

Foi um fim de semana recheado de bons resultados, dois Campeões, dois Vice campeões e quatro terceiros lugares, isto no torneio de sábado. No domingo, na Liga Olímpica, foram mais um Campeão, dois segundos lugares e um terceiro lugar.

No sábado, dia do Torneio Internacional de Vila das Aves, Henrique Carvalho e Ana Nobre, não deram tréguas aos seus adversários subindo ao lugar mais alto do pódio, com combates de excelente qualidade. Na segunda posição ficou a Sénior Ana Madureira, atleta de -50kg mas que competiu nos -61kg, demonstrado uma grande capacidade técnico tática, para levar de vencida as adversárias mais altas, Carolina Soares, Cadete, também esteve m bom plano disputando a final do seu peso mas ficando-se pela segunda posição.

Em terceiro lugar, e com excelentes prestações depois de muitos combates estiveram António Almeida em -63kg, Afonso Pires em -52kg, Laura Pires em -53kg e Pedro Pereira em -50kg.

Pedro Azevedo e Sofia Costa perderam o acesso ao 3º lugar, mas com excelentes prestações e muitos combates vencidos, demonstrando que os resultados no futuro serão outros. Também Afonso Campos esteve em bom plano.

Em kata, Guilherme Viamonte e Ana Rodrigues, venceram três encontros demonstrando também que se estão a adaptar bem ao novo escalão, e Ana Couto também teve um bom desempenho.

Já no domingo na Liga Olímpica, uma prova da FNKP, os resultados não podiam ser melhores, Laura Pires em 1º lugar, Henrique Carvalho e Ana Madureira em 2º Lugar e Ana nobre em 3º lugar. António Almeida, apesar de não ir ao pódio ficou em 4º e Tomás Felizardo, fez excelentes combates mas também não conseguiu subir ao pódio.

Ainda no domingo foi realizado o Torneio de Seleções dos escalões de formação, competidores dos 10 aos 13 anos, e o atleta Afonso Carvalho da AKVR, ao Serviço da Seleção Regional Norte, ficou em 1º Lugar.

Foi assim um fim de semana muito positivo com excelentes resultados para a Academia de karate de Vila Real que continua a fazer um excelente trabalho não só na formação de atletas de competição, mas também na formação de crianças com um grande desenvolvimento social e desportivo.

