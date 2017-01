Mais de 10 mil pessoas já visitaram o Museu Nadir Afonso

Inaugurado há cerca de seis meses pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), em Chaves, já ultrapassou os 10 mil visitantes apenas entre os meses de julho e dezembro de 2016.

Sendo a esmagadora maioria de visitantes de origem nacional, também no estrangeiro este equipamento cultural suscita interesse e curiosidade, tendo sido visitado já por diversas nacionalidades. Espanha, França, Suíça, Inglaterra, Alemanha, Brasil, Estados Unidos da América e Japão são alguns dos países de origem dos muitos visitantes que já passaram pelo Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso.

Foram, também, várias as personalidades portuguesas e estrangeiras, entre professores catedráticos, políticos, jornalistas, fotógrafos, arquitetos, críticos de arte, artistas, diretores de museus e muitos outros vultos de diversas áreas profissionais que honraram e distinguiram o MACNA, deixando as suas impressões no livro de honra do museu. Em contexto escolar, o MACNA recebeu 563 alunos oriundos de escolas do concelho de Chaves, em visitas pedagógicas, e 80 estudantes de agrupamentos escolares de outras localidades fora da região.

Recorde-se que o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, uma obra singular do conceituado arquiteto Siza Vieira, tem patente ao público a exposição “Nadir Afonso – Chaves para uma Obra”, uma mostra alusiva a cerca de 35 anos de trabalho do pintor flaviense.

