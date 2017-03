Lordelo, Cumieira e Pinhão receberam Comemorações do Dia Mundial do Teatro

Encerraram este domingo, no Pinhão, as Comemorações do Dia Mundial do Teatro organizadas pela Unidade Orgânica Local de Vila Real da Fundação INATEL que contaram com a participação do Grupo de Teatro Renascido, Grupo de Teatro do Centro Cultural Lordelense e Grupo de Teatro da Associação Vale d’Ouro.

A Casa do Povo do Pinhão recebeu o último de três espetáculos que integraram as comemorações. O Grupo de Teatro do Centro Cultural Lordelense estreou o seu novo trabalho “Soldado Fanfarrão”, uma comédia de Plauto encenada por Ricardo Almeida que satiriza quadros e cenas da vida quotidiana à volta de Pirgopolinices, o neto de Vénus possuidor de uma líbido muito ativa. Assistiram ao espetáculo mais de 70 pessoas onde se incluiu a vereadora da cultura da C. M. Alijó, Cristina Felgueiras. Ainda antes do inicio, Orlando Mourão, em representação da Fundação INATEL leu aos presentes a mensagem da Sociedade Portuguesa de Autores para o Dia Mundial do Teatro este ano redigida por Jaime Gralheiro.

As Comemorações do Dia Mundial do Teatro contaram ainda com mais dois espetáculos. No sábado foi a vez da Cumieira receber o Grupo de Teatro da Associação Vale d’Ouro que apresentou “A Herança” nas instalações da Associação Desportiva e Cultural local. Esta foi a última representação deste trabalho que conta as peripécias de uma família que procura ficar com o máximo possível da herança do falecido Dr. Alberto, que na verdade vai vagueando pela sala onde a trama acontece, sob a forma de espirito.

Ainda na sexta-feira e no arranque das comemorações, o Centro Cultural Lordelense recebeu o Grupo de Teatro Renascido da Cumieira e perante uma casa cheia apresentou “Bodas de Sangue”, um drama sobre a vida, a morte, a paixão e o encontro fatal entre dois rivais que desejam a mesma mulher.

No balanço desta iniciativa da Fundação INATEL que, pela primeira vez descentralizou em vários pontos da região as Comemorações do Dia Mundial do Teatro, fica a partilha entre associações da região que, em rede, contribuíram para um fim-de-semana repleto de teatro e muita cultura.

