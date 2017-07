Lia Melo toca em Berlin e vence concurso em Sarajevo

A violetista vila-realense Lia Rafaela de Marcos e Melo continua a representar ao mais alto nível a nossa cidade somando grandes exibições, cativando plateias e vencendo competições musicais.

Na semana passada a nossa Lia Melo apresentou-se a solo na kammermusiksaal philharmonie Berlin, a principal sala de Berlim, que se rendeu perante mais uma soberba atuação. De realçar que foi a primeira vez que um vila-realense atuou neste espaço icónico da cultura germânica.

No entanto as boas notícias não param de chegar. Já aqui relatamos que foi solista da Orquestra Camerata Atlântica num concerto no Centro Cultural de Belém, com transmissão da Antena 2, e que vai ser a solista da Orquestra Sinfónica Nacional Ensemble, para a temporada 2017-18, em parceria com o clarinetista António Lopes, e que triunfou em Concursos Nacionais de grande prestígio como o Concurso Nacional de Cordas Vasco Barbosa (Lisboa) e o Prémio Ilda Moura (Porto), bem como obteve prémios em Concursos Internacionais desde a Alemanha (Berlim), passando pela Áustria (Salzburgo), Espanha (Vigo), Estados Unidos da América (Nova Iorque), Grécia (Atenas), Portugal (Vila Praia de Âncora) e Reino Unido (Londres).

A estes grandes resultados internacionais, obtidos um pouco por toda a Europa e nos Estados Unidos, a nossa Lia Melo somou agora mais um. Na semana passada a organização da Youth Initiative for Creative Engagement “IMKA”, pertencente à Young Men’s Christian Association (YMCA europe), concedeu-lhe mais um primeiro prémio (1st Prize) no IMKA “International Internet Music Competition”, realizado na Bósnia-Herzegovina, tendo sido convidada para atuar no Army Concert Hall em Sarajevo.

Mais uma vez é de realçar que com estes resultados de excelência a nossa Lia Melo, representou, além fronteiras, a cidade de Vila Real dignificando a sua história e as suas gentes.

