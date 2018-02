Laura Pires é sétima no Europeu de Karate

Teve lugar entre os dias 2 a 4 de Fevereiro o 45° Campeonato Europeu Karate

Cadetes, Juniores e Sub 21 – Sochi 2018, Rússia.

Ana Nobre e Laura Pires, da Akademia de Karate de Vila Real, representaram o nosso país na Seleção Nacional em Júnior -59kg e Júnior -53kg, respetivamente.

A prova destas duas atletas disputou-se sábado, Ana Nobre perdeu com a atleta Hirt Silvia da Suiça por 1-0 e Laura Pires ganhou o primeiro combate frente a atleta Belma Becirovic da Bósnia por 2-0, depois enfrentou a atleta do Kosovo Delvina Muciqi e ganhou por 1-0, a seguir perde por 1-0 com a atleta Croata que viria a ganhar a poule. Laura Pires é repescada e perde com a atleta Loren Zarei da Suécia que viria a alcançar o 3º lugar. Laura Pires conquista um honroso 7º lugar no Campeonato da Europa de Karate.

A ADKVR, congratula-se com este resultado que dignifica o pais a cidade e a AKademia que representa.