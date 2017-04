Lançado concurso público para remodelação e ampliação do Hospital

Foi lançado o concurso público para as obras de remodelação e ampliação do Hospital de Valpaços. Depois de no passado dia 10 de Dezembro ter sido assinado entre a Câmara Municipal de Valpaços, a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços e a Administração Regional de Saúde do Norte o Memorando de Entendimento para a Reabertura do Hospital, esta semana foi dado outro passo decisivo para cumprir esse objectivo.

A Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, proprietária daquela unidade de saúde valpacense, lançou, esta semana, o concurso público para a sua Remodelação e Ampliação, cujo valor base é de 2 milhões e 800 mil euros.

Unidade de Cuidados Continuados, Unidade de Medicina Física e Reabilitação, Meios Complementares de Diagnóstico, Internamento, Bloco Operatório, Serviço de Atendimento Permanente são as valências que estarão à disposição dos valpacenses aquando da Reabertura do Hospital de Valpaços.

“A nossa coesão e a nossa determinação são fatores decisivos para levar por diante os objectivos a que nos propusemos e é com enorme orgulho que participamos activamente para que sejam criadas as condições necessárias para a reabertura do Hospital de Valpaços”, referiu o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida.

As referidas obras serão financiadas em 50% pelo Município de Valpaços, que na optica do autarca se trata de “um investimento que dá resposta à necessidade de prestação de serviços de saúde de proximidade aos Valpacenses e que, certamente, incrementará os índices de empregabilidade no concelho”.

