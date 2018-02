Lamego promove-se no Salão de Turismo Gastronómico de Ourense

O Município de Lamego e vários agentes económicos do concelho marcaram presença na edição deste ano da XANTAR – Salão Internacional de Turismo Gastronómico de Ourense, integrados no espaço da “Turismo do Porto e Norte de Portugal” com o objetivo de promover Lamego como destino turístico de excelência. A bôla de Lamego, o espumante, os queijos, os fumeiros e os licores foram as iguarias locais dadas a provar ao imenso público que se deslocou a este certame. Esta promoção turística também abrangeu a divulgação do Entrudo de Lazarim, uma das tradições carnavalescas mais genuínas do país, com a participação de um artesão desta vila que esculpiu ao vivo diversas máscaras.

No âmbito da estratégia de promoção e valorização turística do concelho de Lamego, o Presidente Ângelo Moura e a Vereadora do Turismo, Ana Catarina Rocha, participaram na XANTAR’18, para concretizarem diversos contactos diretos com operadores turísticos, comunicação social, empresas e entidades internacionais do setor. Também aproveitaram esta ocasião para manter uma reunião de trabalho com o Alcalde de Ourense, Jesús Vazquez​, com vista a reforçar os laços de cooperação entre os dois municípios.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário