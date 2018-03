Lamego assinala em Lamego Dia da Proteção Civil

A cidade de Lamego vai assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil nos próximos dias 2 e 3 de março com a realização de um vasto leque de atividades no Centro Multiusos e com a presença do secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Tavares Neves, no arranque desta iniciativa. Este evento é organizado pela Câmara Municipal de Lamego, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, e pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (CDOS Viseu) e os outros agentes do distrito, com o objetivo de sensibilizar a opinião pública para as questões da proteção civil.

Aberto à participação das escolas e do público em geral, esta efeméride constituirá um momento de reflexão crítica e de trabalho e incluirá a inauguração do novo Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM), situado junto ao Centro Multiusos.

A juntar a isto, o programa de atividades incluirá a realização de exposição de meios, demonstrações de áreas técnicas, conferências, exercícios de simulacro e uma reunião alargada do Centro de Coordenação Operacional Distrital.

