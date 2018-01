Lamego: Ângelo Moura eleito Presidente da Assembleia da Associação dos Municípios

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, foi eleito Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH), para o quadriénio 2018-2022, em ato eleitoral que decorreu em Ponte de Lima. Recorde-se que este agrupamento de municípios mantém uma “ligação umbilical” com Lamego: foi fundada nesta cidade, em 22 de julho de 1988, e a sua sede nacional foi transferida para aqui, em 2002, funcionando neste momento no Bairro do Castelo.

Com a missão de defender, valorizar, revitalizar e animar os núcleos urbanos históricos, a APMCH visa congregar vontades a nível governamental, autárquico e privado para a preservação do importante património histórico recebido em herança das gerações que nos precederam.

Ângelo Moura elogia o papel desempenhado por esta associação na defesa do saber e da identidade patrimonial e histórica do nosso país e afirma que no futuro será necessário reforçar a concretização de políticas sociais que ajudem à fixação de pessoas nos centros históricos das cidades. Enaltece ainda o dinamismo que as autarquias têm conseguido imprimir na reabilitação do património português.

