Jovens da Missão Pais estão em Sabrosa pelo segundo ano consecutivo

São 58 os jovens missionários que, de 4 a 11 de fevereiro, estão em Sabrosa para, durante este período, trabalharem com as instituições sociais do concelho, com os alunos do 3.º ciclo e secundário da comunidade escolar e com a população local.

Vindos da Faculdade de Medicina do Porto, estes jovens desenvolverão diversas atividades, que culminam com uma apresentação da peça de teatro “A formação”, no próximo sábado, dia 10, pelas 21h00 no auditório municipal de Sabrosa.

A Missão País é um projeto com base católica, que junta vários alunos do ensino universitário, de várias faculdades, em diferentes localidades do país, durante o período de uma semana, para desenvolver trabalhos de índole social e espiritual nas diferentes faixas etárias da sociedade.

