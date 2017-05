Jovem vila-realense conquista prémio musical em Atenas

Em menos de seis meses, esta já é a quarta vez que a violetista vila-realense, Lia Rafaela de Marcos e Melo, foi galardoada internacionalmente. Após vencer em Espanha (Vigo), ficar em segundo no Reino Unido (Londres) e triunfar nos Estados Unidos da América (Nova York), o mês de abril brindou-nos com a notícia da sua vitória na Grécia (Atenas).

Assim, no passado dia 30 de abril, chegou-nos a boa nova de que conquistou o 1° prémio de solistas, Viola d’Arco (1st Prize Winner – Category D), num dos mais importantes concursos de música realizados em solo helénico, o eMuse Music Competition 2017, da International Association of Art “The Muse”.

A Lia Melo, pupila da professora Alice Neves, mais uma vez se impôs num concurso internacional, de grande dimensão, em que participaram várias centenas de músicos magníficos, dos mais variados instrumentos.

Nascida em 2001, e atualmente a frequentar o 10º ano do ensino articulado (6º Grau), na Escola Secundária Camilo Castelo Branco e no Conservatório Regional de Música de Vila Real, esta nossa conterrânea tem ainda 15 anos de idade, sendo, por isso, uma das mais novas da sua categoria (dos 15 aos 17 anos de idade). No entanto, a nossa violetista Lia Melo com uma performance sublime do 2 e 3º andamentos do Concerto em G-Moll de Cecil Forsyth, convenceu o Júri Internacional do seu potencial artístico, que lhe concedeu o “1st Prize Winner”, com uma nota próxima do máximo, recebendo adicionalmente um “Special Prize”. Com mais esta vitória a Lia Melo terá a oportunidade de se apresentar, a solo, no Byzantine Museum, em Atenas e/ou no Niko Art Gallery, em Moscovo.

