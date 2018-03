Jornadas Florestais vão debater o ordenamento florestal

A Associação de Estudantes de Engenharia Florestal (AEEF) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai realizar as V Jornadas Florestais com o tema “Ordenamento Florestal – O futuro da floresta”. O evento realiza-se nos dias 16 e 17 de março, no auditório das Ciências Florestais da UTAD.

Esta iniciativa resulta da “necessidade dos estudantes de Engenharia Florestal contribuírem para a discussão da floresta sendo o ordenamento florestal uma temática atual que deverá ser debatida para se delinear o rumo que a nossa floresta deverá seguir”.

Estas jornadas pretendem expor ao público o percurso do ordenamento desde os tempos mais antigos até à atualidade. Serão abordados vários aspetos dentro do “Ordenamento” pelos mais ilustres especialistas destas matérias.

No dia 16, o tema central será o ordenamento florestal dos terrenos florestais públicos e privados e os instrumentos de planeamento florestal. A manhã começará com comunicações de antigos alunos de Engenharia Florestal que já experimentaram diferentes realidades florestais, seguindo-se um churrasco convívio. Durante a tarde, depois de histórias partilhadas num ambiente acolhedor e informal no decorrer do almoço, será feito o percurso histórico do ordenamento desde o passado até à atualidade. Terminará o dia com a temática dos PROF´s (Planos Regionais de Ordenamento Florestal). Estas comunicações serão feitas por vários especialistas e entidades do setor florestal.

No dia 17, o assunto principal será a participação pública para a elaboração das políticas florestais. Depois de breves apresentações será feito um debate sobre esta matéria.

Para mais informações enviar email para utad.aeef@gmail.com ou consultar a página de Facebook da AEEF- Associação de Estudantes de Engenharia Florestal (www.facebook.com/AEEF.UTAD).

