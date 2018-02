Jorge Almeida tomou posse como presidente do CAVR

Decorreu no passado dia 1 de fevereiro, no pequeno auditório do Teatro de Vila Real, a tomada de posse dos corpos sociais do Clube Automóvel de Vila Real (CAVR) para o quadriénio 2017/2021, sendo a presidência da direção encabeçada por Jorge Almeida.

Enquanto novo presidente da direção do CAVR, o dirigente explicou quais as principais metas e objetivos para o mandato que agora começa: “os novos corpos sociais assentarão a sua actividade num misto de continuidade face ao trabalho desportivo de excelência que vêm sendo desenvolvido nos últimos anos, mas também numa maior ligação à comunidade, reforçando o papel social do clube, assente numa base de honestidade e transparência, promovendo a marca CAVR enquanto chancela de qualidade na realização de eventos desportivos”.

A nova direção pretende proporcionar “melhores condições a todos os colaboradores e sócios do clube, incrementando o relacionamento institucional do Clube com outras associações (Clubes, FPAK e FIA), promotores de eventos motorizados de cariz nacional, europeu e mundial, bem como com instituições da sociedade civil”.

