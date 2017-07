João Sousa e Rita Graça partilham SEAT León na prova mais especial do ano

A dupla de Vila Real prepara-se para disputar mais uma edição do emblemático circuito transmontano. João Sousa e Rita Graça apostam em levar o SEAT León MK2 à vitória entre os TCR2 do Campeonato Nacional de Velocidade de Turismos (CNVT).

Depois de uma estreia atribulada no Autódromo Internacional do Algarve, João Sousa e Rita Graça voltam a fazer equipa ao volante do SEAT León MK2 da categoria TCR2, integrada no principal campeonato da Velocidade nacional. O Circuito de Vila Real será o momento mais especial do ano para uma dupla que é natural da capital transmontana, uma cidade com enorme tradição e paixão pelo desporto automóvel.

João Sousa fará a sua terceira participação no Circuito, depois de ter alinhado nos últimos anos com um Peugeot 306. Agora, o desafio é ainda maior pois o antigo piloto de Ralicross e Ralis terá nas mãos um carro mais potente e competitivo. “Na prática, vou ter que descobrir a pista outra vez porque os pontos de travagem e a técnica de pilotagem são algo diferentes no SEAT. Desta vez vamos ter oposição na categoria TCR2 e isso é sempre motivante para qualquer piloto. Mas o nosso principal objetivo é evoluir com o carro e desfrutar desta festa do automobilismo na nossa cidade”, referiu João Sousa.

A sua companheira de equipa, Rita Graça, é uma estreante absoluta no Circuito de Vila Real, um evento que se habituou a seguir ao longo dos anos como espectadora. “Em Portimão tivemos alguns contratempos e não pude rodar muito com o carro. Esta será quase uma dupla estreia para mim, já que também nunca corri em Vila Real. Espero conseguir adaptar-me bem ao carro e à pista. Nesta altura é muito importante acumular experiência pois, na prática, esta será apenas a minha segunda prova nos automóveis”, apontou Rita Graça, piloto que fez carreira no karting em Portugal e Espanha e que espera agora consolidar uma carreira no automobilismo.

A 48ª edição do Circuito de Vila Real começa no próximo sábado (dia 8), com os concorrentes do CNVT a entrarem em pista às 10h25 (Treinos Livres 1), 14h20 (Treinos Livres 2) e 17h35 (Qualificação). No domingo (dia 9), as duas corridas do programa estão marcadas para as 10h50 e 16h05.

