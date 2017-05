Investimentos de mais 10 milhões de euros na área da saúde

“É uma grande vitória para Vila Real”, disse o presidente da Câmara, Rui Santos, sobre os investimentos anunciados pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que esteve em Vila Real, na passada sexta-feira. Em causa estão mais de cinco milhões de euros para adquirir um acelerador linear, um equipamento de radioterapia há muito ansiado pelo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

O governante anunciou também um investimento de 4,5 milhões de euros que irão permitir implementar um projeto de eficiência energética no Centro Hospitalar e lançou ainda a primeira pedra das novas instalações da Unidade de Saúde Familiar (USF) Nuno Grande, que vão custar 790 mil euros. O novo acelerador linear vai reforçar a unidade de (…)

Cicatriz na paisagem com fim à vista

O ministro da Saúde participou no lançamento da primeira pedra das novas instalações da USF Nuno Grande, que vão funcionar no edifício inacabado no centro da cidade, para onde esteve previsto um centro transfronteiriço. Este projeto representa um investimento de 790 mil euros e a obra deverá ser executada durante este ano. Atualmente, a Unidade de Saúde Familiar Nuno Grande funciona (…)

“Estamos a remover uma cicatriz da paisagem urbana da nossa cidade. Infelizmente, no passado, a decisão de aqui construir um centro transfronteiriço não foi levada até ao fim”, afirmou Rui Santos, que lembrou que “esta era uma velha aspiração, quer daqueles que são utentes desta Unidade de Saúde Familiar, quer de todos os que aí trabalham”. Rui Santos sublinhou que (…)

